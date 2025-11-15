Básquet: Estudiantes puso primera en las semis

Estudiantes venció 85-57 a Universal en el Polideportivo UNO y se quedó con el primer partido de las semifinales, en un duelo particular por el enfrentamiento táctico entre Ricardo Conti y su hijo Lucas. Facundo Vallejos fue la figura con un doble-doble de 36 puntos y 10 rebotes, consolidándose como el jugador más dominante del torneo. Ciro Zuluaga, de regreso este semestre, también tuvo una gran noche con 15 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.

En el conjunto visitante, Pablo Klala sostuvo a su equipo con 15 puntos y 4 rebotes. La diferencia clave estuvo en los tiros libres: el local alcanzó un 92% de efectividad contra el 54% de Universal.

La serie continuará en la Cueva de calle 25, donde el conjunto local buscará imponerse para forzar un tercer partido.