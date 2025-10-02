Básquet: pasó una vibrante fecha en la A1

El Torneo Clausura de la APB está al rojo vivo y cada vez más equipos dan pelea por un lugar en los playoffs. Platense dio vuelta un partido increíble en casa ante Atenas, Banco Provincia volvió al triunfo frente a Reconquista, Unión Vecinal se impuso con jerarquía sobre Universal y, al cierre de esta edición, se disputaba el choque entre Gonnet y Estudiantes. La recta final promete emociones fuertes, con varios equipos apretados en la tabla y el sueño latente de meterse en el cuadro decisivo.

En el duelo más vibrante de la jornada, Platense se quedó con una victoria agónica por 90-83 frente al Griego. Fue un encuentro de rachas, con pasajes dominados por uno y otro equipo, hasta que en los últimos minutos el Tricolor mostró carácter para revertir la historia, sellar su quinto triunfo consecutivo y quedar muy bien posicionado en la pelea por los cuatro primeros puestos. Leonardo Aristu fue determinante con 28 puntos y 8 rebotes, bien acompañado por Juan Pablo Mariano, que firmó una planilla de 20 puntos, 6 rebotes y 2 tapas. En Atenas, a pesar del esfuerzo, no alcanzaron los 24 puntos y 12 rebotes de Santiago Aman, figura destacada en la pintura.

En otro duelo de alto goleo, Banco Provincia volvió a la senda del triunfo al superar a Reconquista por 92-85. Fue un partido cargado de intensidad ofensiva, con gran efectividad en ambos lados de la cancha. Augusto Bruera brilló con 26 tantos y 6 rebotes, consolidándose como el goleador de la noche, mientras que Santiago Heck, en una temporada muy sólida, aportó 18 puntos y 5 rebotes. Del lado visitante, Santino Mitidieri volvió a dejar su huella con un doble-doble de 15 puntos y 12 rebotes, confirmando su crecimiento en este Clausura.

La jornada también dejó otra actuación sólida de Unión Vecinal, que hizo valer su experiencia para imponerse 92-75 a Universal en condición de local. El Amarillo mostró oficio y jerarquía, con Fidel Álvarez como figura indiscutida gracias a sus 29 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, rozando el triple-doble. Mariano “Mana” García aportó otros 20 puntos y 5 rebotes para completar una tarea colectiva de alto nivel. En la visita, Mateo García Barucco fue lo más destacado con otra planilla completa: 20 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, quedando muy cerca de firmar un triple-doble.

Con estos resultados, Banco Provincia se mantiene como único líder del campeonato, mientras que Estudiantes —con un partido pendiente— lo sigue de cerca en la segunda colocación. Más atrás, compartiendo la tercera posición, se ubican Atenas, Platense y Unión Vecinal, todos con la misma cantidad de puntos. La definición del Clausura promete ser apasionante, con varios equipos en condiciones de dar pelea hasta el final y la ilusión de llegar a los playoffs más viva que nunca.