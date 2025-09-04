Básquet: Platense se adueñó del clásico

Platense se quedó con una nueva edición del clásico de barrio al vencer a Universal por 78-68 en un Julio Costa repleto de color y tensión. Los dirigidos por Leonel Ravagliate lograron quebrar el juego recién en el tercer cuarto, luego de un desarrollo de mucha paridad y con emociones que se mantuvieron hasta el final. Los destacados del Tricolor fueron Sebastián Sayar y Leonardo Aristu, ambos con 13 puntos, mientras que en la visita sobresalió Franco Ronconi con 16 tantos.

El inicio fue de ida y vuelta. Universal mostró intensidad con Ronconi y Klala como principales vías de gol, mientras que Platense respondió con un gran arranque de Aristu. El marcador se mantuvo cerrado hasta el final del primer cuarto, que quedó en manos de los de calle 25 por 18-17. En el segundo período la tónica no cambió: el Tricolor sumó desde la rotación del banco, pero la Cueva se sostuvo con un buen cierre de Ronconi y se fue al descanso largo 40-39 arriba.

Al regreso de los vestuarios, Universal estiró por momentos la ventaja y parecía tomar el control. Sin embargo, Platense reaccionó con el regreso de Aristu y, poco después, con dos bombas decisivas de Sayar que encendieron a la gente y le dieron al local la primera diferencia importante: diez puntos de luz para irse al último parcial 60-50.

El cuarto final fue un clásico barrial en toda regla: roces, intensidad y un clima en las tribunas que contagió a los protagonistas. La Cueva intentó recortar con esfuerzo, pero nunca logró quebrar la defensa del Tense, que sostuvo la ventaja hasta el final. El cierre se volvió friccionado, con muchos jugadores saliendo por acumulación de faltas, pero ya nada cambió el destino del encuentro.

Con oficio y un tercer cuarto determinante, Platense se impuso 78-68 y festejó a lo grande en su casa, quedándose con un triunfo que vale más que dos puntos: el orgullo barrial.