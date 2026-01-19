Boca lo dio vuelta y le ganó a Olimpia en un amistoso

Luego de haber igualado sin goles ante Millonarios en la Bombonera, Boca volvió a reencontrarse con el gol y derrotó 2-1 a Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás en el último amistoso de pretemporada antes del debut en el Torneo Apertura, que será el domingo ante Deportivo Riestra. El Decano paraguayo abrió el marcador con un remate de Hugo Quintana que se desvió en Juan Barinaga, pero luego la suerte estuvo del lado del Xeneize, que lo igualó a través de un remate de Alan Velasco que rebotó en dos defensores y luego lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Tomás Belmonte.

El cotejo disputado en San Nicolás arrancó con El Decano arriba en el marcador luego de una serie de rebotes que terminó con la pelota ingresando al arco por encima de Agustín Marchesín. Inmediatamente después, se lesionó Miguel Merentiel. Pero apenas unos pocos minutos más tarde, Velasco remató y hubo doble desvío, incluido en Lucas Janson, que derivó en el empate parcial.

A falta de 10 minutos para que termine el primer tiempo, Exequiel Zeballos hizo una excelente maniobra individual por el sector izquierdo y tiró el centro al segundo palo. Allí, Belmonte anticipó a su marca y, de cabeza, convirtió el 2-1 definitivo. En el complemento, el Xeneize se limitó a defenderse con la pelota y sufrió un poco en el final, pero Marchesín mantuvo la ventaja en el marcador.

A pesar de los dos goles seguidos, Boca siguió atacando y fue Janson el que tuvo dos chances claras. Zeballos, intratable por izquierda, lo vio a Herrera en el área. El español tiró un buen centro para Janson que ganó de cabeza y el arquero Olveira la sacó de manera estupenda al córner. Tras el tiro de esquina de Paredes, el ex-Vélez ganó de cabeza y estrelló el poste izquierdo.

Sin que pase mucho más en el segundo tiempo, que no tuvo la misma dinámica ni las emociones de la primera parte, el entrenador de Boca siguió con las variantes. A los 29 Brian Aguirre entró por Zeballos, que fue una de las figuras de Boca en el partido. A los 39, Lautaro Di Lollo ingresó por Paredes y Milton Delgado por Belmonte.

De esta manera, el conjunto de la ribera le ganó 2-1 a Olimpia en la última prueba antes de dar inicio a las competiciones oficiales. Cabe recordar que Boca debuta en el Torneo Apertura 2026 el próximo domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra, en condición de local. Allí, a partir de las 18:30 hs, comenzará el campeonato doméstico en busca de cortar una sequía de 3 años sin títulos.