Etcheverry y otros desertores de la Davis ganaron en Australia

En el medio de la polémica por la decisión de abandonar el equipo de Copa Davis y elegir jugar el ATP de Buenos Aires en lugar de la Serie con la Selección nacional ante Corea del Sur en febrero, a varios tenistas argentinos que habían sido convocados por Javier Frana les fue bien en el inicio del Grand Slam de Australia.

Este fue el caso del platense hincha de Gimnasia Tomás Etcheverry, quien acabó con a Miomir Kecmanovic en cinco sets por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4.

Etcheverry fue uno de los tenistas que le dijo que no a convocatoria de Frana para representar al país en Corea y a él se le sumó la mejor raqueta en la actualidad del país, Francisco Cerúndolo, quien venció al chino Zhizhen Zhang (362°) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3.