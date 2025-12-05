Cambaceres baja la persiana en este 2025

Este viernes el plantel profesional de Defensores de Cambaceres le pondrá punto final a los trabajos de la temporada 2025, con un ensayo en el 12 de Octubre de Rivadavia y Quintana, donde los jugadores comandados técnicamente por Hernán Darío Ortíz van a tener su último contacto del año, esperando saber si van a continuar o no en la institución en el 2026.

La decisión del entrenador era que los futbolistas trabajen hasta el próximo miércoles 10 de diciembre, pero decidieron finalmente junto a todo el grupo de trabajo y dirigentes poner punto final ahora, empezando a realizar la pretemporada desde el 5 de enero, con trabajos en el campo de juego, pero también en las playas de Punta Lara, donde se hacen diferentes tareas físicas.

Por otra parte, vale repasar que en la mañana del miércoles se dio un ensayo futbolístico en las instalaciones de Unidos de Olmos en calle 43 y 184. Fueron dos bloques de 35 minutos, con una derrota 2-0 para el Rojo, que erró muchos goles y el Gigante del Oeste no se lo perdonó.

Díaz; García, Alderetes, Arguello, Odello; Coronel, Domínguez, Contana, Fernández, Meschini y Romero comenzaron el duelo amistoso, que tuvo la particularidad de que el Oso Coronel falló un penal. Tras ello, ingresaron Matías Sosa, Mariano Coletto, Benjamín González, Pablo Fernández y Román Zárate, un volante ofensivo que supo tener formación en Gimnasia.

Así las cosas, Camba va a dejar atrás un año para el olvido en lo futbolístico con el trabajo de Juan Arias Navarro y Agustín Costantini que no pudieron sumar muchos puntos, algo que se buscará cambiar en el 2026.