¡Cambaceres ganó y se salvó del descenso!

Sumar. Ese era el gran objetivo para el primer equipo de Defensores de Cambaceres que logró romper la mala racha en el campeonato de la Primera C en el momento justo, complicado con la permanencia en la categoría. Los dirigidos técnicamente por Agustín Costantini vencieron por 2-1 a Puerto Nuevo y salvaron la ropa a falta de una jornada para el final de la temporada.

No fue la mejor prestación del Rojo, que en la tarde del viernes en el estadio 12 de Octubre comenzó perdiendo el partido, por el tanto de Catriel Lucero a los 31 minutos de la parte complementaria. No obstante, Franco Romero consiguió un penal instantes más tarde para permitirle a Esteban Coronel cambiarlo por la igualdad, un resultado que ya le servía al cuadro de Ensenada para cumplir.

En tiempo de descuento, Benjamín Duarte tomó la lanza y tiró cruzado para vencer al arquero visitante y así decretar la locura generalizada en Rivadavia y Quintana, en un festejo muy efusivo que sirvió para ir cerrando una campaña que no fue positiva, ya que la perspectiva era pelear arriba, con un grupo que se había armado para eso.

Así las cosas, los de Campana quedaron a un paso de jugar la promoción contra el equipo que sea campeón del Promocional Amateur para dirimir si hay ascenso y descenso entre categorías.

La próxima semana el certamen culminará en Rosario frente a Central Córdoba. Luego será tiempo para barajar y dar de nuevo, con una institución que tuvo un recambio dirigencial y que intentará cerrar el 2025 con una sonrisa, para tratar de volver a ser el próximo año.