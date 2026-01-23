Cambaceres pasó de la playa al campo y el Indio reprogramó amistosos

Luego de la derrota contra Argentino de Quilmes el último lunes, el cuerpo técnico de Defensores de Cambaceres reformuló la preparación del equipo en Ensenada.

Por un lado, el miércoles se ordenaron pasadas de velocidad y trabajos de fuerza en la playa de la pérgola de Punta Lara, mientras que ayer se optó por usar el campo de Deportes del club Porteño.

Además, a diferencia de lo que estaba previsto para el sábado, el partido amistoso contra un equipo de jugadores libres se cambió por otro rival de mayor peso: la Reserva de Defensa y Justicia.

Ayer, luego de una entrada en calor una rutina de ejercicios físicos, el Indio Hernán Ortiz profundizó en los trabajos con pelota.

De este modo, el cuerpo técnico siguió evaluando a algunos jugadores que se sumaron a prueba al plantel superior del equipo de Ensenada.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, la semana que viene, que será la última del primer mes del año, se tomará una decisión final con el propósito de arrancar el mes de febrero con un platel definido.

Cabe recordar que el entrenador sigue buscando un arquero y marcador central con oficio y jerarquía para armar el equipo de atrás hacia adelante.

Según se supo, hoy la práctica será nuevamente en el campo de deportes de Porteño y habrá otro rato de fútbol para observar que equipo jugará el amistoso del sábado contra la reserva de Defensa y Justicia.

Cambaceres debutará el fin de semana del 21 de febrero contra Estrella del Sur de visitante. Precisamente el mismo equipo que la semana pasada había tomado por sorpresa nada menos que a Villa San Carlos de Berisso al derrotarlo por 3 a 0 en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio.

La intención del cuerpo técnico que encabeza el Indio Ortiz es lograr volumen de juego y armar un equipo aguerrido que pueda pelear por el ascenso en lo que se considera una de las categorías más parejas y complicadas que tiene la Argentina.