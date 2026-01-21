Gimnasia levantó inhibiciones y sigue tras los pasos de un atacante más

Tal cual se adelantó en la jornada de ayer, la dirigencia de Gimnasia continúa negociando muy sigilosamente por la llegada de un delantero externo que pueda adaptarse a jugar tanto por la derecha como por la izquierda y que viene de desempeñarse en un club de Ecuador.

Se trata de una promesa del fútbol colombiano que viene de tener un paso por Ecuador y que para la actual Comisión Directiva podría representar una inversión productiva de cara al futuro ya que se asegurará una opción de compra en el caso de que avances las tratativas.

La llegada del defensor Gonzalo Errecalde tiró muy abajo las acciones del mercado de pases, ya que es un defensor que viene de jugar en un equipo de la Primera B Nacional y no será tenido en cuenta como titular por Fernando Zaniratto. A esto se le suma que Juan Ignacio Miramón no podría estar en las primeras dos fechas por una lesión y que Agustín Auzmendi será el suplente de Franco Torres. Es por eso que sin que haya resultado un pedido explícito de Zaniratto, tanto Germán Brunatti como el presidente Anacleto están avanzando en la contratación.

Por otro lado, el equipo entrenó ayer en Estancia Chica y esta mañana habrá una práctica formal con un trabajo táctico en la cancha principal de Bosque.

En otro orden de cosas, la Comisión Directiva aclaró ayer que se abonó la totalidad de los gastos y costos procesales al Génoa por un total de USD22.300 en el procedimiento que el club italiano había reclamado ante el Tribunal Superior Arbitral del Deporte (TAS) por el cargo pendiente en la contratación por el préstamo de Claudio Spinelli.

Asimismo, se acordó que se tuvo que terminar de pagar un acuerdo por la totalidad del cargo pendiente del orden de los USD 549.000 por la adquisición del pase de Matías Abaldo, a quien la Comisión Directiva de Mariano Cowen decidió dejar ir hace exactamente un año en la concentración de Uruguay aludiendo que el jugador “estaba deprimido”. En tal sentido, se aclaró que el pago se hará efectivo en un total de 14 cuotas.

También se pudo destrabar el conflicto con el club Juventud Las Piedras por la falta de pago de la adquisición de los derechos federativos y económicos del jugador Juan de Dios Pintado por el cual el gobierno de Cowen había acordado pagar 132.000 y ahora se logró una quita de capital e intereses.