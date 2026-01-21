Rojo sigue tirando de la cuerda en La Plata

Racing vendrá a jugar el sábado a La Plata contra Gimnasia, luego de haber tenido que posponer el último amistoso de verano en el Sur, debido a los incendios. Sin embargo, los que están en llamas en la previa al partido entre La Academia y el Lobo son los hinchas de Estudiantes con Marcos Rojo.

De acuerdo a lo informado en Avellaneda, el defensor consultó a Marcos Angeleri y Eduardo Domínguez para ver si tendría alguna chance de jugar en el Pincha en el caso de que no encuentre lugar en Racing para este año 2026.

Horas más tarde, el propio Marcos Rojo habló con Gustavo Costas y con Diego Milito y al notar una respuesta satisfactoria para seguir en el club de Avellaneda, cortó las comunicación con La Plata. En el medio de todo esto, el técnico Eduardo Domínguez (que no usa WhatsApp y está informado a medias tintas de todo lo que ocurre a su alrededor) declaró que el defensor “tenía ganas de retirarse en el club que en el que se inició”, sin saber que el mismo día a la tarde Rojo ya había dejado de hablar con Angeleri para impulsar su regreso a Estudiantes.

Por su parte, tanto Sebastián Verón como Agustín Alayes, a quien ya no se ve tan seguido en el Country de City Bell desde que Domínguez aceptó seguir en el Pincha, no veían con buenos ojos la posibilidad de abrirle la puerta nuevamente a Marcos Rojo, sobre la base de la negativa que recibieron por parte de los hinchas, muchos de los cuales se expresaron elevando comunicados y declarando a Rojo persona “no grata” como la mismísima agrupación que tiene la representación de la hinchada el año pasado.

Lo cierto y lo concreto es que el medio de todo este embrollo, Marcos Rojo se entrenó ayer y podría ser titular el sábado en el Bosque contra el Lobo, en un equipo de Racing que el técnico Gustavo Costas buscará definir entre hoy y mañana.