Cambaceres será televisado este domingo por YouTube

Después de un mes y medio de preparación con el Indio Hernán Darío Ortiz como técnico, llegó el día tan esperado para Defensores de Cambaceres de Ensenada, que esta tarde, desde las 17, debutará en el torneo de la Primera C visitando a Estrella del Sur en Alejandro Korn.

El partido marcará el inicio de una era en el club con el Indio como director técnico y en principio tendrá al Rojo alistando a Santiago Calvo Facundo Odello, Juan Cruz Froján, Juan Trentín, Sergio Luayza, Mauricio Romero, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Javier Sequeyra, Bryan Schmidt y Valentino Toniolo.

El encuentro podrá observarse por el canal de Youtube de Revista Tribuna Roja que trasmitirá en vivo desde Alejandro Korn, en donde Estrella del Sur va a estrenar una cancha de césped sintético que logró realizar con parte del apoyo que recibió de la AFA y firmas cercanas a la casa madre del fútbol argentino.