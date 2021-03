Cambaceres sigue con la puesta a punto

El plantel de Defensores de Cambaceres sigue con los trabajos físicos y futbolísticos para llegar de la mejor manera al comienzo del campeonato de la Primera D Metropolitana, donde aún no está definido el formato, aunque en principio arrancará el fin de semana del 12 de abril.



En las últimas horas, debido a las intensas lluvias, la actividad no se detuvo pero los futbolistas debieron realizar trabajos en el gimnasio debajo de la tribuna del estadio 12 de Octubre, bajo la atenta mirada de Carlos Da Ponte y el preparador físico Tomás Hitz.



Además, durante la semana se fueron realizando entrenamientos en doble turno, buscando la mejor condición para la temporada donde participaron los refuerzos y buscando aceitar el equipo para disputar el nuevo certamen.



En el marco de las tareas de pretemporada, el cuerpo técnico consiguió que se confeccionen en hierro las siluetas de jugadores que se van a utilizar en las prácticas para jugadas preparadas con pelota detenida, un anhelo del DT y sus colaboradores.



En otros temas relevantes para el Rojo, se filtró la información de que el torneo de la Primera C del fútbol femenino de la Asociación del Fútbol Argentino tendría su puntapié inicial el próximo 10 de abril. Será la primera vez para la institución en la disciplina en un certamen bajo la órbita de la AFA.