Colapinto no tuvo la mejor tarde en México y largará desde el fondo

Franco Colapinto vivió una jornada difícil en la clasificación del Gran Premio de México. El piloto argentino no logró superar la Q1 y terminó en el último lugar del clasificador, por lo que deberá largar desde el fondo en la carrera de este domingo.

El corredor de Alpine cometió un pequeño error en su vuelta rápida que le impidió mejorar su tiempo y lo dejó fuera de la segunda tanda de clasificación. Su compañero Pierre Gasly tampoco consiguió avanzar y finalizó 18°, completando un día negativo para la escudería francesa, que venía de mostrar una leve mejoría en el Gran Premio de Estados Unidos.

Luego de la prueba, el argentino reconoció: “La Q2 era imposible, creo que 16/17 podríamos haber quedado pero no, es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire, no tenía dirección”, graficó sobre el nivel de exigencia del monoplaza.

“Tenemos que buscar siempre esa última milésima y no nos sale. Hay que mejorar para mañana, intentar que sea un mejor día pero hoy fue muy difícil, un auto muy desconectado, que no tenía grip. Un día en general complicado, hay que trabajar para mañana pero también va a ser difícil”, admitió quien tras las primeras dos tandas de prácticas dijo haber tenido “uno de mis mejores viernes” aún lidiando con la escasa respuesta del coche.

En la parte alta, Lando Norris dominó con autoridad y se quedó con la Pole Position tras marcar un registro de 1:15.586, alcanzando así su quinta pole de la temporada. El piloto de McLaren largará desde el primer puesto, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que sorprendieron al ubicar a Ferrari entre los protagonistas.

Por su parte, el líder del campeonato, Oscar Piastri, finalizó octavo pero avanzará un lugar en la grilla debido a la penalización de Carlos Sainz.

Colapinto, en tanto, intentará aprovechar cualquier oportunidad para escalar posiciones y cerrar el fin de semana con un mejor resultado, en un circuito exigente y ante el fervor del público mexicano. La historia comenzará a las 17.00, hora de nuestro país.

Parrilla salida en el Gran Premio de México

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)*

13. Nico Hulkenberg (Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Franco Colapinto (Alpine)