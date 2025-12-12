Con Carrillo de regreso, Estudiantes emprende su viaje a Santiago en busca de otra estrella

Estudiantes transita horas decisivas. La final del Torneo Clausura está a la vuelta de la esquina y el equipo de Eduardo Domínguez completó una semana intensa de entrenamientos en el Country Club de City Bell. El Pincha llega a la definición con una base consolidada, una identidad reconocible y una noticia que moviliza al plantel: vuelve Guido Carrillo, el nueve titular, luego de más de un mes sin jugar.

Durante toda la semana, Domínguez trabajó con un grupo amplio de alrededor de 40 futbolistas, combinando al plantel profesional con jugadores de Reserva para conformar tres equipos y poder ajustar movimientos con mayor precisión. El Barba buscó ritmo, automatismos y variantes para un partido que promete ser tácticamente exigente ante un Racing que llega en gran nivel.

En el entrenamiento formal del jueves, el DT dejó ver gran parte de la formación que imagina para la final. Y la principal novedad fue la presencia de Carrillo entre los titulares. Tras cumplir la sanción de cuatro partidos, el delantero volvió a pisar el césped de City Bell con ritmo y confianza. Su ingreso será la única modificación respecto del equipo que venció a Gimnasia en el clásico platense. El que dejará el 11 será Lucas Alario, que respondió bien cuando le tocó, pero cede su lugar ante la vuelta del ariete albirrojo.

En la mitad de la cancha, Piovi le vuelve a ganar la pulseada a Mikel Amondarain. El ex Liga de Quito atraviesa un gran nivel y el cuerpo técnico lo considera clave para darle equilibrio y salida limpia a un mediocampo que completan Ascacíbar y Medina. El tridente ofensivo detrás del nueve se mantiene: Palacios como enlace dinámico, Medina como conductor creativo y Cetré aportando velocidad y desequilibrio por afuera.

El probable 11 para la final, entonces, sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

El plantel entrenó este jueves y tendrá su última práctica el viernes por la mañana. Por la tarde, está previsto el viaje a Santiago del Estero, donde se hospedarán en el Hotel Hilton. Será allí donde el equipo ajuste los últimos detalles y cambie definitivamente el chip para la final.

El Pincha viaja con ilusión, con su gente movilizada y con la convicción de que este grupo está preparado para competir en los grandes escenarios. En el Madre de Ciudades, el sábado por la noche, Estudiantes buscará escribir otro capítulo dorado de su historia.