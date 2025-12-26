Conmoción en Brasil por la muerte de una joven gimnasta

La muerte de la gimnasta brasileña Isabelle Marciniak, a los 18 años, generó una profunda conmoción en la comunidad deportiva del país. La joven atleta falleció a causa de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer contra el que venía luchando desde hacía un tiempo.

La Federación Paranaense de Gimnasia informó que Marciniak había interrumpido su carrera en la alta competencia luego de consagrarse campeona estatal en la categoría trío adulto en 2023, con el objetivo de abocarse de lleno a su tratamiento médico. Su decisión fue destacada por entrenadores, dirigentes y compañeras, quienes resaltaron su fortaleza, compromiso y amor por la gimnasia.

El fallecimiento se produjo el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba. Según detalló el portal brasileño Ge Globo, el velatorio se lleva a cabo en la capilla del cementerio Jardim Independência, en Araucária, la ciudad donde nació y desarrolló su carrera deportiva, y allí mismo tendrá lugar el sepelio.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Federación Paranaense de Gimnasia despidió a la deportista con un mensaje cargado de emoción: “Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”.