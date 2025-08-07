De Paul y Suárez maquillaron la ausencia de Messi y llevaron al Inter Miami a cuartos de final

Inter Miami remontó un partido duro ante Pumas y se clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup. El equipo que comanda futbolísticamente Lionel Messi, quien observó desde las gradas, se impuso 3-1 con goles de Rodrigo De Paul, el primero desde su llegada al equipo, Luis Suárez, de “Panenka” en un penal, y Tadeo Allende, tras estupenda asistencia de Lucho. De esta manera, los dirigidos por Javier Mascherano se aseguraron el pase a la siguiente ronda del torneo internacional y esperan por el rival que se conocerá hoy.

La fecha 4 arranca con todo

Tras un fin de semana sin actividad, vuelve a rodar la pelota en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 con la disputa de la cuarta jornada de competencia. Tras el título de Platense en el Apertura, los 30 equipos luchan por levantar un nuevo trofeo, pero también será un torneo clave porque se definirán los clasificados a las copas internacionales y los dos descensos.

El telón se abrirá hoy, con el duelo entre Godoy Cruz y Gimnasia en Mendoza. Más tarde, San Lorenzo recibe a Vélez en el Nuevo Gasómetro y la jornada se cierra con el duelo entre Estudiantes e Independiente Rivadavia en La Plata.

Mañana continúa la acción con otros tres partidos: Tigre recibe a Huracán en Victoria, Newell's será local de Central Córdoba y Lanús enfrentará a Talleres en la Fortaleza.

El sábado es día de clásicos. Más allá de que abren la jornada Sarmiento y San Martín de San Juan en un duelo clave por el descenso, los platos fuertes estarán a las 16.30 y a las 18.30. En primer lugar, Boca recibe a Racing en la Bombonera y, más tarde, a pocos kilómetros de distancia, Independiente será local de River. Cierran el día Atlético Tucumán vs. Rosario Central y Belgrano vs. Banfield.

El domingo continúa la acción con tres partidos. Barracas Central recibe a Aldosivi en su remodelado Claudio Chiqui Tapia; Instituto será local de Platense en Córdoba y cierran la fecha Argentinos y Unión en la Paternal. El lunes, Defensa y Justicia y Riestra cerrarán la fecha con el interzonal.