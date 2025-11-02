Deportivo Morón y Estudiantes sueñan con el ascenso

Este fin de semana empezaron a jugarse los partidos de vuelta del Reducido de la Primera Nacional, buscando el segundo boleto a la Liga Profesional 2026, acompañando a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón se metieron ya en semifinales y esperan rivales.

Los de Córdoba vencieron por 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta, con un global por ese marcador, en tanto que el Gallo empató sin goles con Atlanta y en la ida había sido triunfo por la mínima, por lo que lograron aguantar la ventaja y pasar de instancia.

Este domingo desde las 16 será el primer turno para Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en un choque controversial que tiene una ventaja 3-0 para los de Chubut. Además, a las 18 se medirán Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez, con un global de 0-0.

Ya las semifinales se van a dar la próxima semana, con partidos en la misma modalidad y con el foco puesto en los arbitrajes, como mínimo polémicos.