Desábato: "El dolor más grande mío es no ver el equipo que imaginaba"

Una vez finalizado el partido frente a Argentinos Juniors, que no sólo fue un cachetazo para Estudiantes, sino que además marcó el final de la carrera de Javier Mascherano, quien tomó la palabra fue el entrenador albirrojo, Leandro Desábato:

El retiro de Mascherano

"Lo había comentado a la dirigencia, lo había manifestado y sabíamos que eran cosas que podían pasar. Es personal y la verdad que entendible. Siempre se va a sentir", sostuvo el Chavo.

Análisis del partido

"Cuando asumí y hablaba de la construcción del equipo, era porque lo esperaba. Era de esperar porque venimos de una pandemia, entrenamos hace dos meses y la realidad es que, aparte de eso, no tenemos la cuota de suerte. Arrancamos creando situaciones y al final no la pasamos bien. Hicimos cambios, arrancamos bien y ellos a partir del gol tuvieron contragolpes. El equipo se va desvaneciendo y no podemos encontrar esa rebeldía", enfatizó.

"En este fútbol tan parejo se gana con goles. El peor momento fueron los últimos 15 o 20 minutos. En el segundo arrancamos bien, no pudimos concretar y después estamos en un momento que cuando nos hacen un gol parece imposible. Hay que trabajar sobre eso, sabiendo que son cosas que podían pasar y que tenemos que convivir con muchas lesiones. Eso no quita que el equipo todavía no da lo que tendría que dar", continuó el entrenador.

El dolor por la derrota

Desábato hizo hincapié en la necesidad de empezar a ver lo que pretende del equipo: "Es difícil hablar después de dos derrotas. No voy a poner excusas. Trato de ser sincero, pero son cosas que podían pasar. Después del primer tiempo con Aldosivi y cosas que tuvimos con San Lorenzo, hoy nos costó y la realidad es que nos cuesta. Me duele perder, pero el dolor más grande mío es por no ver el equipo que imaginaba".

El Chavo ademitió tener que cambiar de forma urgente

"Soy el primero que está preocupado y trato de ocuparme en mejorar esto. Cuando agarré, era de esperar este momento. No pensé tener tanta irregularidad en 90 minutos. No soy nadie para decirle nada a la gente. El resultado no está y en Estudiantes queremos ganar. Cuando no hay resultados pesa todo y se hace más cuesta arriba. Todavía no se ve lo que quiero de mi equipo. Hay que empezar a tomar decisiones porque necesitamos ver un cambio", completó.

Sin premio: entrena a las 10 en City Bell

Después de otro paso en falso y una nueva caída de Estudiantes de La Plata en el campeonato, el plantel profesional retornará a los entrenamientos hoy desde las 10, en el Country Club de City Bell.

Con varios ítems futbolísticos que mejorar de cara al próximo encuentro, los futbolistas no tendrán descanso y se presentarán a trabajar en la cancha principal del predio. Estudiantes jugará el domingo venidero a las 17.10 frente a Aldosivi, en el estadio Jorge Luis Hirschi.