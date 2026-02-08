El Boca del Sifón visita al Vélez de Guillermo

Será un domingo cargado de acción para los amantes del fútbol argentino, con muchos partidos que prometen ser vibrantes en la previa, aunque mucha de la atención estará depositada bien tarde, cuando el Boca Juniors de Claudio Úbeda visite en Liniers al Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto.

Dicha historia comenzará a las 22.15, comenzando domingo, pero finalizando ya en la madrugada del lunes, en estos nuevos horarios de verano, que complican a más de uno. En el mismo horario van a enfrentarse Gimnasia y Esgrima de Mendoza con Instituto de Córdoba.

Todo va a comenzar a las 17.00 con la visita de Independiente a Vicente López contra Platense, y en mismo turno en Junín se van a ver las caras Sarmiento y Atlético Tucumán.

Finalmente, a las 19.15, se dará una nueva edición del clásico de barrio más importante del mundo entre Huracán y San Lorenzo en Parque Patricios.