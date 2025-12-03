El del “Rey del SAO” voló como un vendaval desde el sur, “Al Infinito”

En una tarde agradable, de comienzo de diciembre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En sexto turno se disputó el Premio “Don Lecost” (1.000 mts.) con la indiscutible victoria de Al Infinito, que de esta manera confirmó su candidatura para alegría del stud “El Rey de S.A.O.” de San Antonio Oeste, cuya gente “copó” el recinto de los vencedores mientras su propietario Héctor Esmir Ocampo festejaba desde San Antonio Oeste. En el final, el conducido por el jockey de la casa Juan Cruz Rivarola postergó por la friolera de 11 cuerpos a Security Stripes, mientras que a largo y medio Vuelta Stripes completaba el podio. De esta forma, el ganador dejó excelente impresión en su victoria que le abre un auspicioso futuro en lo inmediato.

Con la puesta a punto del entrenador Gustavo Martín Fabbián, el descendiente de Angiolo, fue una bala de plata que le dio al stud sureño el triunfo número 15 de esta temporada y que se prepara para un auspicioso 2026.

Cotejo reservado para potrillos de 3 años que no hayan ganado, ocupó el sexto turno de la programación con seis participantes presentes ya que Capitalist y Noah Tom le rajaron al mal estado de la cancha y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Al Infinito que prometía un sport de $1.50 superando lo reunido por Cabalero ($3.00). Trasladado el pleito a la pista, nuestro candidato se alzó con una contundente victoria, que le da vuelo para lo venidero.

Abierto los partidores, y aprovechando su velocidad de abajo, Al Infinito asomó al frente primereando a Cabalero, a Islote Lobos y a Tagarno; de tal manera que formalizada la carrera, el puntero corría con medio largo de ventaja sobre Cabalero que venía con intenciones de plantearle lucha por la delantera, quedando ya a varios cuerpos Islote Lobos y Tagarno.

Hacia el final del opuesto, se mantenían dichas posiciones y ya en el codo de Tolosa, Cabalero jugaba sus últimas cartas pero no lograba descontar ese medio cuerpo de luz que lo separaba del favorito. Ya al pisar el derecho Juan Cruz Rivarola puso quinta velocidad y Al Infinito –con potentes brazadas- escapó rumbo al disco separándose de sus rivales con asombrosa facilidad.

El ganador vino en 24s.42/100 y en 47s.96/100 hasta completar 1m.00s.67/100 –el mejor registro de la tarde- para los 1.000 metros de pista pesada.