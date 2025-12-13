El duro comunicado de Gimnasia sobre el presente económico del club

Tal como adelantó diario Hoy, los socios y las socias de Gimnasia recibieron un comunicado por parte de la CD que preside Carlos Anacleto. En el mismo, se dio a conocer la compleja situación económica que atraviesa la institución tras la salida de Mariano Cowen y compañía.

Según el análisis realizado por la nueva gestión, el panorama es preocupante. En el escrito se remarca que encontraron un club “prácticamente sin recursos económicos ni planificación financiera”, al punto tal de no poder contar con los fondos para organizar el encuentro con Estudiantes del lunes pasado por la semifinal del Torneo Clausura.

Además, la dirigencia remarcó el problema de los salarios adeudados, algo que ha sido una constante en los últimos meses de la gestión saliente, con manifestaciones y retención de tareas por parte de los empleados . También se informó que gracias al bono solidario cobrado en el derbi local, se permitió garantizar el pago a los empleados correspondiente al mes de noviembre.

“Frente a este escenario, se desplegó un trabajo intenso y coordinado entre las áreas contables y administrativas, mientras que el Presidente y los Secretarios Generales, están en diálogo permanente con instituciones financieras y bancarias para comenzar a ordenar la situación económica heredada”, sentenciaron desde la CD mens sana.