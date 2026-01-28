El Indio bajó otro claro mensaje en Cambaceres

Defensores de Cambaceres volvió a entrenarse ayer en el predio de Atulp en el Punta Lara, en donde el director técnico Hernán Darío Ortiz bajó un claro mensaje a los jugadores en el marco de un ensayo de fútbol reducido con mucha intensidad: “conmigo el que se enoja no juega. Hay que esforzarse”, expresó una y otra vez en la práctica que se llevó a cabo en Punta Lara.

El cuerpo técnico definirá la base del plantel que seguirá entrenando la semana que viene y en los planes está resolver después del sábado quienes serán los arqueros para encarar en el campeonato de la Primera C.

Ayer hubo muchas indicaciones para Gómez, Sequeyra y Contana, en quienes el cuerpo técnico deposita mucha confianza pensando en la primera etapa del campeonato de la C.

El sábado habrá un amistoso contra Sport Club de Magdalena y allí no se descarta que se haga el último corte de pruebas de jugadores antes de comenzar febrero con el plantel definido.