Es Aristocrático, con un “diez” de victoria, dijo adiós a la Argentina

Por Galopón

En una tarde agobiante de fines de enero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de once cotejos. En el tradicional Clásico “Eduardo Casey” (1.100 mts.), nuestro candidato Es Aristocrático volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma concluyente, viniendo cerca del fuego –como siempre pero sin chamuscarse- que avivaban Magyar y Vikingo Real; ya en el codo se colocó tercero por afuera como “sobrando” la carrera y esperó la recta para pasar de largo a los dos nombrados y mandarse a mudar; muy fácil, en los metros finales se dedicó a sacarle ventaja a Vikingo Real, que al momento de cruzar el disco fue de cuatro cuerpos, sin que su habitual conductor Gonzalo Borda en ningún momento lo exigiera. Igualmente se impuso en buen registro y de esta forma el rendidor hijo de Angiolo dio forma a su décimo éxito –octavo de corte jerárquico- de su campaña. Para este ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el entrenador Marcelo Sueldo fue su última demostración en pistas argentinas, porque su propietario Mauro Castellazzi lo negoció para que continúe su campaña en el hipódromo de La Florida (EE. UU.). En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino cerca de la leña que echaban al fuego de la punta Magyar y Vikingo Real. Así, esperó a recorrer la elipse tolosana para colocarse tercero por afuera y al desandar los primeros metros del derecho, quedó dueño absoluto de la vanguardia, escapando de Vikingo Real y Magyar a los que “olvidó” en el camino rumbo a su último disco triunfal por estos lares.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el cuarto turno de la programación con los seis participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Es Aristocrático, que prometía en caso de ganar un sport de $1.20, superando lo reunido por Magyar ($4.05) y por Vikingo Real ($4.65).

Abiertos los partidores, tal su manera de correr, Magyar “primereó” a sus rivales, de tal manera que al formalizarse la carrera corría con un cuerpo de ventaja sobre Oro Azteca, quedando cerca Vikingo Real, Es Aristocrático y Redentor Scat, cerrando la marcha. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Magyar no se podía desembarazar de la presión de Vikingo Real, mientras que Es Aristocráitico pasaba al tercer lugar, quedando enseguida Oro Azteca. En el trayecto de la elipse ninguno de los tres de adelante aflojaban ni “un tranco ‘e pollo”, poniendo al rojo vivo la definición.

Concluída la curva se mantenía la pugna por la vanguardia, y cuando se espera lo mejor, Es Aristocrático terminó con las ilusiones de sus rivales, porque en los primeros metros del derecho, dominó, pasando a mandar en soledad y siguió su camino triunfal hasta el disco que cruzó con apreciable ventaja sobre Vikingo Real, que por medio pescuezo dejó tercero a Magyar.

El ganador vino en 23s.12/100 y en 46s.41/100 hasta completar el muy buen registro de 1m.03s.72/100 para los 1.100 metros de pista normal.