La confianza de Darnold para el Súper Bowl del 8 de febrero

El mariscal de campo de los Seattle Sehawks, Sam Darnold se mostró muy confiado en lo que pueda ocurrir el próximo 8 de febrero y aseguró que su equipo llega en el mejor momento de los últimos años a esta definición.

Después de tres temporadas, Sam Darnold terminó su etapa con la franquicia neoyorkina con un récord de 13 victorias y 25 descalabros en los 38 partidos en los que asumió la titularidad.

Para el 2021 otra franquicia ni pies ni cabeza confío en que la ex tercera selección global de los Jets tenía mucho que ofrecer. Sin embargo, el resultado no fue diferente, con solo ocho victorias y diez derrotas en los 18 partidos que jugó en las dos temporadas que estuvo al frente.

En 2023, los San Francisco 49ers apostaron por él, pero para darle un rol de suplente. Las lesiones de Brock Purdy le abrió la posibilidad de jugar en 10 partidos, pero solamente en uno fue titular; sin embargo, logró estadísticas que comenzaron a darle un valor en la Liga, mismo que aprovechó para llegar a los Vikingos de Minnesota a la siguiente temporada.

Con la confianza de Kevin O'Connell, Sam Darnold fue que logró demostrar por qué en su momento fue la tercera selección global plagada de talento en la posición de quarterback; el resultado, 14 triunfos y solo tres derrotas, con más de 35 pases de anotación.

Pese a todos estos números, los Vikingos de Minnesota no decidieron darle un contrato. Fue así como el mariscal de campo fue arropado por Seattle, en donde está a un paso de hacer historia.