El Indio Ortíz será presentado oficialmente en Cambaceres

Defensores de Cambaceres tendrá una nueva etapa en su conducción futbolística con la llegada de Hernán Darío Ortiz. La presentación oficial del flamante entrenador se realizará este viernes a las 18 horas en el salón del predio deportivo de Punta Lara, donde estará acompañado por dirigentes y parte de su cuerpo técnico.

Durante el acto, Ortiz ofrecerá una conferencia de prensa en la que detallará su proyecto deportivo y las líneas de trabajo que buscará implementar en este nuevo ciclo.

El debut formal en el campo será el lunes por la mañana, cuando el Indio se presente ante el plantel profesional y dirija su primera práctica en el estadio 12 de Octubre.

Con una trayectoria reconocida, Ortiz llega con el objetivo de fortalecer la identidad del equipo y recuperar el protagonismo en la Primera C Metropolitana, iniciando un nuevo capítulo en la historia.