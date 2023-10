El Lobo no mereció perder

Por Daniel “Profe” Córdoba

El partido que imaginé era: River con campo y bola y por su parte Gimnasia esperando en medio, presión y contra. Se dio tal cual. Más aún si Gimnasia sale para apretar en una salida de la visita por abajo, la roba y Tarragol pone a los 3 minutos un gol arriba al Lobaje. No entiendo el salir jugando corto de su arco si luego se cae en un desesperado pelotazo, no es mi problema. Ganó muy bien el Tripero la primera etapa, esperó en el medio, presión y contra.

Otra cosa que se dio fue que a cada improductivo ataque de River, siempre estaba latente una contra del Triperaje. Usando un 4-4-2, con su defensa parada en el borde de área propia. Con muy buenos rendimientos de Saravia y De Blasis en centro-campo. Con dos aleros esforzados para marcar y atacar, y con dos puntas que presionaban salida por lo bajo del Millo, Gimnasia ganó justicieramente el PT.

Inicia el segundo tiempo con un Gimnasia que sale a full, casi lo tiene De Blasis y siguen muy bien junto al uruguayo en el medio. Van 10 minutos y River no aparece, no hace nada para contrarrestar el partido. River ahora mete wines por afuera y al enorme Salomón Rondón, pero es como que con River no pasa nada. En campo hay un equipo que con lo que tiene deja la vida en cada pelota: Gimnasia. Hay otro insípido, incoloro, sin gusto: River.

Así y todo, los de Núñez empatan con Paulo Díaz. Silencio en el Bosque platense. Siente el Lobo mentalmente ese silencio, su cansancio que antes no. ¿Por qué? Porque la mente, lo mental, es decisivo. A tal punto que Barco cede el balón a Rondón y éste pone el 2 a 1 para el Millo. A los minutos Armani le saca empate a Abaldo. La cabeza y su fortaleza en cada momento del luego es lo clave.

Van 38 y la banda roja arma línea de 5 atrás. Durso salva el tercero de River ante Solari. Van 43. ¿Penal a Abaldo? ¡No! Tarragol empata pero estaba adelantado. 5 minutos más. El Lobo va como puede. Con Armani sin errores, con su despertar en el 1 a 1. Por Rondón que fue clave en empate y con un golazo para el triunfo, River basó su triunfo. Gimnasia se quedó con nada. Mereció al menos no perder.