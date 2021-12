El Lobo volvió a los entrenamientos y piensa en Patronato

Luego del lunes libre y con las aguas más calmas respecto a todo lo que dejó el clásico del domingo frente a Estudiantes, el Lobo volvió a los entrenamientos con día y horario definido para enfrentar a Patronato. Esto se debe a que será el sábado a las 17 en Paraná para buscar la clasificación a la Copa Sudamericana, en lo que será el último partido en este 2021.

Por eso mismo, y de a poco dejando atrás el partido contra el Pincha, los dirigidos por Néstor Gorosito comienzan a pensar en este encuentro contra el Patrón para tratar de cumplir el objetivo planteado desde que llegó el cuerpo técnico actual.

Pensando en esta última fecha, Francisco Gerometta está casi descartado ya que el lateral derecho tuvo una molestia en el primer tiempo frente al León, pero terminó jugando todo el encuentro y todo parece indicar que tiene un desgarro en el posterior de la pierna izquierda. De esta manera, Bruno Palazzo, Guillermo Enrique y Bautista Barros Schelotto son las opciones para reemplazar al ex-Unión, y cada vez son más las bajas que tiene Pipo en la defensa sumando a Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso.

Luego, Brahian Alemán y el Pulga Rodríguez terminaron con molestias pero teniendo en cuenta la importancia del encuentro frente al Rojinegro y que será la última fecha, de no mediar inconvenientes de aquí hasta el sábado es muy probable que estén a disposición de Gorosito. Teniendo en cuenta esto y el rendimiento en general, no habría más modificaciones que la salida por lesión de Gerometta, aunque todavía no está definido quién será el reemplazante.

La FIFA falló a favor de Audax

Ayer por la tarde se confirmó que la FIFA falló a favor del reclamo de Audax Italiano respecto a la llegada de Rodrigo Holgado a Gimnasia, y el Lobo tendrá que pagar 385.000 dólares producto de los 350.000 que nunca pagó en junio, sumado a un 18% de intereses desde agosto hasta la fecha. Con este panorama, desde calle 4 confirmaron que pagarán en el transcurso de esta semana porque si no, no podrá incorporar en el próximo mercado de pases o podría apelar y que todo quede en suspenso.

Estando al tanto del caso y con el dinero disponible, la dirigencia decidió pagar la deuda en la víspera al mercado de pases de diciembre y enero.