El Pájaro Miranda bajo la lupa en Villa San Carlos

No fue el mejor inicio de semana para el cuerpo técnico de Villa San Carlos, ya que una fuerte ola de rumores sacudió al club de Berisso entorno al futuro deportivo del club.

Pese a los intentos de desviar la atención mediática que algunos colaboradores intentaron hacer puertas hacia adentro, tanto el director Deportivo Aguimcer como algunos directivos cercanos al presidente Córdoba no quedaron conformes con el resultado final de la pretemporada que tuvo el equipo y mucho menos con el debut del sábado con derrota incluida en condición de local ante Flandría.

La tardía definición que tuvo la contratación de Franco Mussis, quien venía trabajando desde comienzos de enero con el plantel y los pocos minutos que sumó Rodrigo Salinas en el primer partido del Celeste hicieron que el director técnico quede bajo la lupa de la dirigencia si los resultados no acompañan en los próximos tres partidos.