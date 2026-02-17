Otra tragedia con un jugador de la Liga que reabre el debate a días que comience el campeonato

La familia de Ateneo Popular y de la Liga Amateur Platense se vieron golpeadas por el fallecimiento repentino de Carlos Contreras, un querido futbolista que se venía desempeñando en la categoría Senior.

Según explicaron desde el club de Tolosa, Contreras se descompensó luego de haber formado parte de una actividad con el equipo de veteranos de esta institución y todavía resuenan los ecos de los comentarios sobre las condiciones en las que los clubes deben organizar los partidos y los entrenamientos.

Como suele ocurrir a finales de enero y febrero, la mayoría de las instituciones de la Liga Amateur Platense inician sus actividades comenzando las pretemporadas de los equipos de Primera, de juveniles y del Senior. Esta última categoría se viene convirtiendo en una piedra en el zapato para las autoridades de la Liga Amateur, tanto actuales como las anteriores, ya que a los episodios de violencia por peleas entre los jugadores, se les suma los problemas físicos que presentan algunos jugadores y que datan de hace muchos años. Sin ir más lejos en el mes de septiembre de este año se cumplirán 10 años del fallecimiento de un jugador del Senior de Comunidad Rural, al que le siguieron otros casos como el Sebastián Mencho Casas, el año pasado y otro más en 2021 de un joven de 22 años ligado a una vieja gloria de Estudiantes de La Plata que estaba jugando en otro club de la Liga.

El año pasado, más precisamente en febrero, la polémica giró en torno a Martín Rico de Universitario de Berisso, quien se mostró más preocupado en la indumentaria o el césped sintético que usaban los jugadores del Senior de esta categoría del club de Berisso, que de exigir una ergometría o un electrocardiograma que pudiese garantizar la aptitud física para que los jugadores pudiesen desempeñar funciones en los torneos locales.