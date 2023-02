El rival del Lobo se quedó sin DT

En la tarde de ayer y después de una nueva caída, el próximo rival del Lobo por Copa Argentina se quedó sin técnico a horas de debutar por los 32avos de final. De local y contra Berazategui, Excursionistas fue goleado por 3-0 y su DT Mariano Moramarco decidió presentar la renuncia antes los dirigentes del Verdolaga en el marco de tan solo 4 partidos de la Primera C. Con una victoria y tres derrotas, Moramarco tomó la decisión a 72 horas de enfrentar a Gimnasia y dejó una incertidumbre total en el Bajo Belgrano.

El Villero se encuentra a mitad de tabla e hizo un buen partido contra el Naranja pero en el tiempo de descuento al ir a buscar el empate, le convirtieron rápidamente los dos goles para sentenciar la goleada. Con el argumento de no encontrar respuestas en los jugadores y preocupación para revertir la situación, el entrenador del Verde dejó el cargo y lo más probable es que haya un interinato al tener poco tiempo para buscar el reemplazante.

De esta manera, el próximo rival del Tripero llega con un clima que no es el ideal no solo por el presente sino también por esta salida del cuerpo técnico. Respecto a este partido, la venta de entradas será mañana y pasado en el Juan Carmelo Zerillo con los siguientes precios: Popular $3.500, platea $5.000 y menores $2.000. Los horarios de venta serán martes de 10 a 17 y miércoles de 9 a 14, por lo que no se venderán en el Tito Tomaghello.

Gimnasia comienza a definir todo

Durante esta mañana, el plantel Tripero tendrá una nueva jornada de entrenamientos en Estancia Chica donde lo más probable es que Sebastián Romero pare el probable once para enfrentar a Excursio. Analizando el tema físico y de molestia musculares, el entrenador Albiazul definirá si se mantiene la gran base del equipo titular y se toca lo necesario como es lo planeado o si se le da más minutos a los suplentes y juveniles que no tuvieron mucha participación durante este inicio del 2023.

Mañana será la última práctica en Abasto donde luego quedarán todos concentrados de cara al partido por Copa Argentina en Florencio Varela para intentar buscar el pase de fase contra un rival que ya lo supo eliminar al Mens Sana hace 10 años en la cancha de Almagro donde los del Bajo Belgrano ganaron por penales.