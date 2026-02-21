El Rojo va por un triunfo en Mendoza

Esta tarde, desde 17hs, Independiente Rivadavia recibirá a Independiente en el Estadio Juan Bautista Gargantini para disputar un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El equipo local, dirigido por Alfredo Berti, tuvo un gran inicio de año, donde arrancó ganando sus cuatro primeros partidos de la temporada, por lo que se posiciona segundo en la Zona B con 12 puntos. Con 7 goles a favor y un promedio de 1.4 goles por partido, buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Belgrano en la fecha anterior.

Independiente, bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros, se ubica segundo en la Zona A con nueve puntos. El Rojo, que se mantiene invicto en el certamen, suma 6 goles a favor y llega motivado tras vencer a Platense y a Lanús en las última fechas.