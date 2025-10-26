El Senior se moviliza para no salir de los sábados en la Liga

Los referentes del Senior llevaron adelante un encuentro con el objetivo de defender la continuidad de la categoría tal como está prevista. La reunión, celebrada el miércoles por la tarde, buscó reforzar el reclamo principal: que las jornadas sigan desarrollándose los sábados, tal como se venía haciendo en la Liga Amateur Platense.

Entre los asistentes se encontraban figuras históricas, quienes manifestaron su preocupación ante posibles cambios que podrían afectar la identidad del Senior. Según informaron, la audiencia sirvió para analizar la situación actual y coordinar acciones conjuntas para que las autoridades escuchen su petición.

La iniciativa representa un gesto firme de quienes para muchos encarnan el espíritu del torneo: no están dispuestos a perder lo que consideran fundamental para el prestigio y la esencia del Senior, sumado al gran trabajo que hacen por los clubes.