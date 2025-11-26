El “stud-haras” Firmamento no corre más en esta pista

Según pudo saberse, en el ambiente del turf, el prestigioso “stud-haras” Firmamento con asiento en la zona de “El Rincón” en Villa Elisa, habría “decidido” no participar con sus ejemplares –que son muchos- en el Hipódromo de La Plata. Como se sabe, este establecimiento de cría, por años se alzó con premios en las distintas estadísticas anuales de los tres hipódromos más importantes de la zona. Permanente animador del calendario clásico, tanto en este hipódromo como en Palermo y San Isidro, seguramente de ahora en más los programas locales perderán el atractivo que resultaba la presencia de ejemplares que defendían la tradicional chaquetilla celeste y blanca con una gaviota en el dorsal.

A través de lo trascendido la decisión se habría adoptado luego del final del Clásico “Marcos Levalle” (G II-1.600 mts.) disputado el pasado miércoles 19. El photochart “cantó” empate entre Escolastic Girl y Pecadora Joy, resultado que no dejó conforme a los allegados al “Firmamento” y así se lo hicieron saber al presidente de la Comisión de Carreras, Fabián Rivero. Nobleza obliga, desde la tribuna la impresión de la mayoría era que había ganado Pecadora Joy con la monta de Martín Valle y al cuidado de Carlos D. Etchechoury. La foto exhibida por las autoridades es el documento que certifica la igualdad, pero ello no dejó conforme a la gente del “Firmamento”, que ahora se supo no correrá más en este hipódromo, de tal forma que el entrenador local Adrián Reisenahuer –de ahora en más- participará en Palermo y San Isidro. De la misma forma que los ejemplares que entrenan en los “máximos” las respectivas familias Etchechoury y Gaitán.

Es de esperarse, para el bien del turf platense, que dicha decisión pueda reveerse para que volvamos a ver en este hipódromo a los ejemplares presentados por éste prestigioso stud-haras.