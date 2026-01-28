El Vélez de Guillermo sigue derecho en el Apertura

Vélez y Talleres protagonizaron un partido atractivo desde la previa y que terminó confirmando las expectativas. Por los estilos de juego, por el morbo del cruce entre los entrenadores y por el desarrollo mismo, fue un encuentro cambiante, con muchas llegadas, polémicas y un resultado abierto hasta el final. Fue triunfo 2-1 para los de Guillermo Barros Schelotto, con los tantos de Manuel Lanzini y Joaquín García.

A ambos les costó engranar en el inicio. El mal estado del campo del José Amalfitani y la cercanía entre fechas atentaron contra el ritmo en el primer tiempo, que fue discreto. Aun así, Talleres, el equipo de Carlos Tevez, propuso un poco más y encontró la apertura del marcador con una nueva asistencia de Giovanni Baroni, cada vez más consolidado, y el cabezazo de Augusto Schott, un lateral con marcada vocación ofensiva.

Vélez también tuvo sus chances, tanto antes como después del gol cordobés, pero le faltó la claridad que sí mostraría en el complemento. Los ingresos de Maher Carrizo y Diego Valdés le cambiaron la cara al equipo de Guillermo Barros Schelotto, que ganó frescura en ataque y empujó a Talleres contra su arco. Así llegó el empate de Manuel Lanzini, tras un tiro libre con cierta complicidad de Guido Herrera.

El segundo tiempo fue un partidazo, de área a área. Talleres contó con varias situaciones claras y se topó con un Álvaro Montero decisivo. La T pagó caro la falta de eficacia y Vélez, que supo sufrir, tuvo su premio. Otra vez los cambios de Guillermo dieron resultado y Joaquín García, en su regreso tras más de un año afuera por una grave lesión, se convirtió en el héroe inesperado al marcar el 2-1 definitivo, en una tarde que tuvo de todo.

San Lorenzo se recuperó en Mendoza

Continuando el repaso de los partidos del martes, la nota la dio San Lorenzo de Almagro, que en Mendoza le arruinó la fiesta a Gimnasia y Esgrima, con un triunfo 1-0, por el tanto de Diego Herazo en la parte complementaria. De esta manera, el Cuervo se repuso luego de la derrota en el Nuevo Gasómetro ante Lanús.

En otro resultado del día, Independiente Rivadavia batió a Huracán en Parque Patricios por 2-1. El ecuatoriano Jordy Caicedo había abierto la cuenta, pero Fabrizio Sartori y Sheyko Studer le dieron los tres puntos a la Lepra.