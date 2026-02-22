El Vélez del Mellizo anima el domingo

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto podría darle la estocada final esta tarde a Marcelo Gallardo, en el partido que el Fortín y River jugarán a partir de las 19.15 en Liniers.

Este encuentro será el plato fuerte de la agenda deportiva del fútbol argentino para este domingo, debido a que el Millonario y su técnico llegan muy necesitados y el equipo del Mellizo es uno de los animadores del campeonato.

Además, por su participación en la Recopa Sudamericana ante el Flamengo se postergó el partido que Lanús iba a jugar de visitante ante Argentinos Juniors, mientras que a las 17 San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Por último, a las 21.30 en Santa Fe, los marplatenses de Aldosivi cambiarán “tiburón” por “sábalo” del Río Paraná y envalentonados por la victoria entre semana en la Copa Argentina buscarán salir ganadores ante Unión.