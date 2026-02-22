Sigue la polémica por el uso del Autódromo Mouras

La semana pasada la Copam (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo) prohibió la utilización del autódromo de La Plata que administra y supervisa la familia de Hugo y Gastón Mazzacane por entender que se venció el plazo establecido para la realización de una serie de obras de seguridad que permitan garantizar mayor tranquilidad en los espectáculos.

El escrito fue firmado por el subsecretario de deportes de la Provincia y pese a ello durante la tarde del viernes se abrieron las puertas para que se realicen las pruebas con las camionetas de la categoría TC Pick Up.

Ante lo ocurrido, un grupo de vecinos y expilotos asesorados por especialistas letrados presentó una nueva denuncia por incumplimiento de la decisión del organismo que depende de la provincia de Buenos Aires y exponer la salud de los pilotos y espectadores que puedan acercarse a ver las carreras de las camionetas.

Entre las exigencias que le pidieron a la ACTC que preside Mazzacane están las mejoras en las pedidas de prevención ante eventuales incendios y una serie de protocolos de seguridad que en el premio no se pueden garantizar sin las obras que se fueron reclamando a lo largo del 2025.