En Central se define el equipo para venir a La Plata

De cara al partido del sábado a las 14.30 en el Bosque, el entrenador de Rosario Central Ariel Holan ordenará hoy una práctica de fútbol para resolver la estrategia que usará en nuestra ciudad.

A priori no habrá cambios de nombres, pero sí podría surgir alguna variante táctica dentro de los mismos 11 jugadores que vienen de jugar el último partido en el cual el Canalla terminó empatando 1 a 1.

Esto implica que el equipo se pare de una forma distinta a la que arrancó con Talleres con la chance de que haya dos líneas de cuatro, con Ángel Di María como media punta, detrás del centrodelantero, que será Alejo Veliz.

La única certeza hasta aquí es que Holan probó el equipo por primera vez y que los nombres fueron los mismos del último partido. Por eso, el equipo que hoy más chances tiene de jugar sería con: Jorge Broun, Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.