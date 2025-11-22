En Río Cuarto, Estudiantes y Madryn afrontan el primer chico

Este sábado a las 21.15, en el Ciudad de Río Cuarto, llega un duelo decisivo: Estudiantes recibirá a Deportivo Madryn en el partido de ida de la final del Reducido del Primera Nacional 2025, por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El árbitro del partido será Darío Herrera y el VAR estará a cargo de Jorge Baliño.

El local buscará aprovechar la ventaja de la cancha y salir con ventaja rumbo a la Patagonia, mientras que el visitante intentará mantenerse con vida y definir la serie en su cancha. Madryn llega además con sobrecarga de polémicas tras su eliminatoria ante Morón, lo que añade tensión a este cruce.

Ambos equipos llegan con un desempeño casi idéntico en la fase regular: 16 victorias, 12 empates y 6 derrotas. Sin embargo, Estudiantes lideró la Zona A, mientras que Madryn terminó segundo en la Zona B y debió transitar el camino del reducido para alcanzar esta instancia.