Estudiantes puso primera: caras nuevas, viejos conocidos y algunas ausencias

Volvió el Pincha! Luego del parate y las vacaciones por haber quedado eliminado de la Copa de la Liga Profesional en manos de Independiente en cuartos de final, el plantel comandado por Ricardo Zielinski inició ayer la pretemporada de cara a lo que será un nuevo semestre de competencia oficial. Con nuevos objetivos, caras nuevas, algunas ausencias y a la espera de más refuerzos, Estudiantes de La Plata dejó atrás el descanso y ya se puso manos a la obra.



Con una lista de 29 futbolistas, los dirigidos por el Ruso se reencontraron en el Country de City Bell durante la jornada vespertina de ayer. En el primer día y para comenzar los trabajos, los futbolistas y el resto de la estructura profesional se sometieron a los análisis y testeos habituales, a los que se les sumó el chequeo para descartar contagios de Covid-19.



Luego de los exámenes de rigor, la totalidad del grupo saltó al campo, donde el cuerpo técnico ordenó ejercicios físicos, para luego continuar con una segunda etapa en la cual los jugadores fueron divididos en tres grupos: uno de ellos cumplimentó una labor con pelota en estaciones, que se basó principalmente en el control y en tener que sortear una serie de estacas.



Por otra parte, en espacios reducidos se enfrentaron dos equipos de 6 cada uno, unos con pecheras blancas y otros con rosa: el objetivo era, para unos, manejar y tocar rápidamente el balón, mientras que los otros debían recuperar. Cuando esto sucedía, los roles se invertían, y así se le daba la transición pretendida a la tarea en cuestión.

Ramírez tuvo su primer entrenamiento



Respecto a las novedades del día, hubo una bienvenida para el refuerzo y otra para un viejo conocido. Se trata Ricardo Ramírez, primera incorporación para esta temporada, quien tuvo su primera práctica con la camiseta Albirroja; además de Fernando Zuqui, quien retornó al club luego de su paso por el Yeni Malatyaspor de Turquía. Asimismo, se sumaron provenientes de la cantera los jóvenes Esteban Obregón, Franco Romero y Nicolás Palavecino.



Por otro lado, quien no pudo estar presente fue Nazareno Colombo, ya que contrajo coronavirus y se encuentra aislado. Cabe recordar que esta primera semana de pretemporada abarcará trabajos técnicos, tácticos y físicos, con jornadas de doble turno mañana y el viernes, y una sesión hoy en turno matutino. Jueves y sábado, un turno, en tanto que el domingo habrá descanso.

Con preocupación, el Ruso espera el delantero

Mientras observa cómo se le van algunas piezas importantes del equipo, Ricardo Zielinski empieza a preocuparse por la dificultad en la contratación de su mayor anhelo en el mercado de pases: el centro delantero. Estudiantes trabaja para cumplir los deseos al entrenador, aunque en un contexto complejo desde lo económico, por el momento se les hace difícil hacerlo. Levantaron el teléfono por varios jugadores que se encuentran en el exterior, pero las respuestas fueron negativas. No obstante, tal cual adelantó El Clásico, hubo un llamado para conocer la situación de Federico Andrada, delantero de Aldosivi. No es el plan A, pero no disgusta en el cuerpo técnico. Es por eso que en esta semana podría haber novedades en cuanto al mercado de pases y las incorporaciones que tanto aguarda el entrenador Albirrojo.



Por otro lado, lo que ya le confirmaron al Ruso desde la Secretaría Técnica del club es que no podrá contar con Enzo Kalinski, quien partirá a Argentinos Juniors; Lucas Rodríguez, no renovará su vínculo que vence a fines junio, ni Mauro Díaz. En tanto, por Federico González, todavía no está descartada su continuidad.

La Reserva volvió a los entrenamientos

Con 20 jugadores, nuevas expectativas y futuros objetivos, la Reserva volvió a pisar las canchas del Country Club, para emprender los primeros trabajos de la pretemporada. Luego de haber alcanzado los cuartos de final de la Copa de la Liga, es tiempo de volver a empezar para Pablo Quatrocchi, su cuerpo técnico y sus dirigidos.



Durante la mañana de ayer, todo el plantel se sometió a los test de detección de Covid-19, con resultados negativos en su totalidad que asegura un normal desenvolvimiento de los trabajos en la primera semana de pretemporada. De esta forma, con el primer entrenamiento cumplido, la agenda indica que hasta el viernes el plantel trabajará en City Bell, y descansará durante el fin de semana, con un ritmo que irá en aumento y a la espera de pruebas, ensayos y prácticas futbolísticas.