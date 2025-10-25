Fin de semana libre, pero con buenas noticias para Estudiantes

Estudiantes de La Plata cerró este viernes su semana de entrenamientos en el Country Club de City Bell y tendrá el fin de semana libre, aprovechando el parate del torneo por las Elecciones Nacionales. Eduardo Domínguez dispuso que el plantel regrese a los trabajos el próximo lunes para comenzar a preparar el duelo frente a Boca Juniors por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Más allá del descanso, la jornada llegó con una buena noticia para el Pincha: la clasificación de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina tras vencer 2 a 1 a Belgrano. El resultado podría beneficiar directamente al conjunto albirrojo en su pelea por ingresar a las copas internacionales de 2026. Si el Bicho o River (si clasifica) se consagran campeones, liberarán un cupo en la tabla anual, y Estudiantes subiría un puesto. Hoy se encuentra a cuatro puntos de Tigre, el último en zona de Sudamericana.

Mientras tanto, en la Ribera ya empiezan a mirar de reojo el choque de UNO. Boca, que debe completar su partido ante Barracas Central, sufrió la baja de Rodrigo Battaglia, quien se lesionó el sóleo izquierdo y no estará disponible para el encuentro contra el Pincha.

Estudiantes tendrá más de una semana para afinar detalles, recuperar fuerzas y preparar un partido clave, tanto para los playoffs del Clausura como para la tabla anual. La cita en 1 y 57 promete ser determinante para el tramo final de la temporada.