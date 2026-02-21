Fórmula 1: Alarma en Aston Martin tras una pretemporada crítica

La cuenta regresiva terminó. En solo 13 días, la Fórmula 1 iniciará su nueva era, pero el optimismo inicial de Aston Martin se ha transformado en preocupación. Pese a las expectativas que generó el diseño de Adrian Newey, las pruebas en Baréin encendieron todas las alarmas en la escudería tras un cierre de ensayos accidentado.

El AMR26 apenas pudo completar 6 giros en la jornada final en Sakhir. El origen del caos fue una falla crítica en la batería durante la sesión de Fernando Alonso, quien debió abandonar la pista el jueves tras 68 vueltas. Este problema técnico impidió que Lance Stroll desarrollara su programa el viernes, limitando al equipo a tandas cortas por falta de repuestos en la unidad de potencia.

Desde la base de Honda en Sakura, se decidió limitar la actividad para proteger los componentes. Así, el equipo llega al debut con más dudas que certezas, contrastando con el buen presente de rivales como Alpine, que recibió elogios por el trabajo de sus pilotos.