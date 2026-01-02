Fórmula 1: Hamilton habló de su preparación

A pesar de haber atravesado una de las temporadas más complejas de su carrera, Lewis Hamilton continúa compitiendo en la élite de la Fórmula 1 a los 40 años. El siete veces campeón del mundo, que en 2026 será el segundo piloto de mayor edad de la parrilla —solo por detrás de Fernando Alonso, de 44—, reveló detalles de la exigente rutina física que le permite mantenerse competitivo en una de las disciplinas más demandantes del deporte motor. Además, reflexionó sobre su evolución desde sus inicios en McLaren, su etapa dorada en Mercedes y el presente que lo encuentra defendiendo los colores de Ferrari.

Hamilton explicó que su forma de entrenarse fue adaptándose con el paso del tiempo y la experiencia acumulada a lo largo de casi dos décadas en la categoría. “Ha cambiado, progresado y evolucionado. Todavía me encanta correr. Esta mañana hice una carrera de entre 9 y 13 kilómetros y después me di un baño de hielo. Pero antes de todo eso, lo primero que hago al levantarme es estirar”, detalló.

Otro de los ajustes clave en su preparación fue la reducción del trabajo con pesas, con el objetivo de evitar un aumento excesivo de masa muscular que pueda afectar su rendimiento en el auto. En ese sentido, el británico prioriza ejercicios orientados a la flexibilidad, el equilibrio y el control corporal. “A veces por la tarde hago sesiones de HIIT, pero no puedo levantar muchas pesas porque aumento de peso con facilidad. Por eso, principalmente hago pilates y yoga”, explicó.