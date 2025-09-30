Gimnasia confirmó las lesiones de Di Biasi y Giampaoli

No fue un lunes más en Abasto. Luego de la dura derrota ante Rosario Central en el Bosque, el plantel de Gimnasia retomó los entrenamientos y antes de la primera práctica de la semana, el entrenador Alejandro Orfila dialogó con sus futbolistas. En el medio de una crisis futbolística e institucional muy preocupante, el Lobo enfrentará el próximo sábado a un rival directivo por el descenso : se trata de Sarmiento y en Junín. Como si fuese poco, el club confirmó las duras lesiones de Facundo Di Biasi y Renzo Giampaoli.

El volante central sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior, rotura parcial del ligamento lateral interno y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, lesión que le demandará aproximadamente ocho meses de recuperación. El defensor sufrió un edema óseo contusivo en cóndilo femoral de la rodilla izquierda, finalmente sin ligamentos comprometidos. El jugador cuyo pase pertenece a Boca estará fuera de las canchas cerca de un mes.

Con las lesiones de Giampaoli y Di Biasi, más la expulsión de Fabricio Corbalán, el DT albiazul deberá realizar varias modificaciones en el 11 titular. Es casi un hecho que Germán Conti, Juan Pintado y Augusto Max serán los reemplazos que eligirá el técnico mens sana.