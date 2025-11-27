Gimnasia se prepara para dar el golpe ante Barracas

Tras la gran victoria en Santa Fe y el día de descanso otorgado por el cuerpo técnico, el plantel de Gimnasia volvió a los entrenamientos en Estancia Chica. Como no podía ser de otra manera, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se reencontró con un gran clima interno, disfrutando del buen presente futbolístico y con hambre de ir por más.

Con poco tiempo para festejar, los futbolistas triperos empezaron a pensar en lo que será un duro encuentro ante Barracas Central. La buena noticia para el orientador táctico albiazul es que el plantel no contó con bajas tras la excursión a Santa Fe, más allá de algún golpe que aún puede quedar en los futbolistas, por lo que en principio, Zaniratto tendrá a todo el plantel a disposición para visitar al “Guapo”.

Si bien había alguna posibilidad de que el partido se juegue el fin de semana, la AFA confirmó ayer que el compromiso entre Gimnasia y Barracas se jugará el lunes a las 17:00 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El cronograma generó fastidio en el mundo tripero, ya que el otro choque por ese lado del cuadro entre Central Córdoba y Estudiantes se jugará el sábado por la noche. En caso de que el conjunto tripero avance a semifinales, su rival tendrá casi dos días más de descanso.

Los triperos se ilusionan con la vuelta de “Nacho” Fernández

El Lobo tendrá elecciones el próximo sábado y una vez definido el nuevo presidente y su equipo de trabajo, comenzará a trabajar en el mercado de pases. Pero hay una idea en la que prácticamente coinciden todos los candidatos y es en la de intentar repatriar a Ignacio Fernández.

Tal como adelantó este medio, si gana Usina Tripera ya estaría todo acordado entre Carlos Anacleto y el volante ofensivo para que en enero de 2026 se produzca la ansiada vuelta. El futbolista llegaría con el pase en su poder, además de que ya está viviendo en las afueras de la ciudad de las diagonales.

La Reserva tripera va por la final en Abasto

La Reserva de Gimnasia jugará por las semifinales del Torneo Clausura Proyección donde recibirá a Argentinos Juniors en Abasto, en busca de avanzar a la final y conseguir el título. El encuentro comenzará a las 17:00 horas y se espera una multitud para acompañar al conjunto que hasta hace poco era comandado por Fernando Zaniratto.

Después de una gran fase regular donde terminó tercero en la Zona B con 29 puntos producto de 8 victorias, 5 empates y tan solo 3 derrotas, ahora los dirigidos por Ricardo Kuzemka recibirán al Bicho.

De no mediar imprevistos, el elenco mens sana formará con: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís.