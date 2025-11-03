Godoy Cruz y San Martín (SJ) repartieron puntos

Las cuentas para Godoy Cruz y San Martín de San Juan siguen en rojo. A dos fechas del final del torneo Clausura la permanencia de ambos en Primera División sigue siendo una incógnita. El 0-0 en el Feliciano Gambarte tiene diferentes lecturas. Y aunque un punto siempre suma, el que debería estar más conforme con el resultado es el santo sanjuanino. Aunque también festejaron en Mar del Plata, donde el mundo Aldosivi estuvo muy atento que lo que pasó en Mendoza. Sin dudas, la paridad en el clásico cuyano también fue una gran noticia para Gimnasia.

Volvió el Turco Omar Asad a la dirección técnica del Tomba después de 13 años. En su tercera etapa, aceptó un gran desafío ante tres fechas decisivas. Este regreso tuvo una similitud con el segundo, el 28 de abril de 2012, cuando enfrentó al mismo rival pero en aquella ocasión perdió 1 a 0. Al menos ahora sumó un punto. Pero necesitaban los tres.