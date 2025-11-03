Sinner ganó el M1000 de París y volvió a la cima del ranking

Sublime cierre de año para Jannik Sinner. El italiano llegó al Masters 1000 de París como número 2 del mundo en el ranking de la ATP y dependía de sus resultados y los de Carlos Alcaraz para recuperar la cima. El español cayó en su estreno de manera sorpresiva ante Cameron Norrie y desde entonces todo dependía del italiano recuperar el la cima. Y así lo hizo: en la final derrotó por 6/4 y 7/6 a Felix Auger-Aliassime.

Cabe recordar que fue un 2025 de altibajos para Sinner. Estuvo tres meses sin competir producto de la sanción por haber dado doping positivo de clostebol en marzo de 2024. Ganó dos Grand Slams -Abierto de Australia y Wimbledon- y perdió las otras dos finales ante Alcaraz, en Roland Garros y US Open.