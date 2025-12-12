González Pirez: “Jugar una final con esta camiseta es un sueño”

Leandro González Pirez tomó la palabra en la conferencia de la Liga Profesional y dejó en claro que Estudiantes llega a Santiago del Estero con el ánimo en alza y la convicción intacta. El defensor repasó el camino hacia la final ante Racing, valoró el triunfo en el clásico y destacó el regreso de Guido Carrillo como un factor clave en la estructura del equipo.

“Fuimos paso a paso, encontrando regularidad y una mentalidad fuerte para competir afuera”, explicó, subrayando cómo el Pincha corrigió errores de la fase inicial para transformarse en un equipo sólido en el momento justo. El impacto emocional del clásico también fue tema central: “Nos fortaleció mucho. El grupo creció y se siente seguro”.

Sobre su presente, Pirez fue claro: “En Estudiantes se vive con valores que no se negocian. Me representan y me hacen sentir cómodo”. Y agregó: “La vuelta de Guido es importantísima. Es una bandera y nos da soluciones en todas las facetas del juego”.

Con orgullo, también habló de su vuelta al club: “Regresé para estar en instancias como esta. Jugar una final con esta camiseta es un sueño”. Además, destacó la presencia dirigencial: “El apoyo de Verón nos impulsa”. Estudiantes ya está en modo definición, ajustando detalles y con la mente puesta en coronar el Clausura.