Hockey: jornada a puro hockey argentino

Hoy se vivirá una jornada especial para el hockey argentino, con una agenda cargada de partidos decisivos y cruces de alto nivel internacional. Santiago del Estero volverá a ser el escenario central de la FIH Pro League, mientras que en paralelo Las Leoncitas buscarán la gloria máxima en el Mundial Junior femenino.

La actividad comenzará con la final del Mundial Junior, en la que el seleccionado argentino femenino Sub 21 enfrentará a Países Bajos en busca del título. Más tarde, será el turno de los seleccionados mayores en la Pro League. Desde las 19:00, Los Leones, dirigidos por Lucas Rey, se medirán nuevamente ante Países Bajos, en un duelo que promete intensidad y jerarquía. Luego, a partir de las 21:30, Las Leonas de Fernando Ferrara enfrentarán a Alemania. Ambos encuentros contarán con transmisión de ESPN2 y Disney+ Plan Premium.

Argentina llega a esta doble jornada con buenos antecedentes inmediatos. En el debut, Los Leones igualaron 1 a 1 frente a Países Bajos y se impusieron en la definición por shootouts, en un partido marcado por el equilibrio y las sólidas actuaciones defensivas. El jueves, el seleccionado masculino consiguió su primera victoria en tiempo reglamentario al derrotar 3 a 2 a Pakistán, en un encuentro dinámico y disputado hasta el final. Los goles argentinos llegaron a través de Tomás Domene, Nicolás Della Torre y Maico Casella, mientras que Tomás Santiago volvió a destacarse bajo los tres palos.

Un día después del “sábado a puro hockey”, la actividad continuará el domingo 14 de diciembre, con el cierre de la primera ventana de la Pro League en suelo argentino. Desde las 19:00, Los Leones volverán a enfrentarse a Pakistán, buscando ratificar el buen momento mostrado en el último encuentro. Más tarde, a las 21:30, Las Leonas se medirán nuevamente ante Países Bajos. Ambos partidos también serán transmitidos por ESPN y Disney+ Plan Premium.

De esta manera, Argentina vivirá un fin de semana cargado de hockey internacional, con protagonismo en todas las categorías y la expectativa puesta en seguir consolidando el trabajo de los seleccionados nacionales frente a las principales potencias del mundo.