Hockey: Los Leones y Las Leonas comenzaron la Pro League

La selección argentina masculina abrió su participación en la Pro League 2025/26 en Santiago del Estero, una de las sedes del prestigioso torneo internacional que recorre distintas partes del mundo y que, en esta ventana, reúne a conjuntos como Países Bajos y Pakistán.

En su debut, Los Leones protagonizaron un duelo de alta intensidad frente a los neerlandeses, donde empataron por 1 a 1 pero se llevaron un punto bonus en los shootouts.

El partido comenzó con una oportunidad clarísima para Argentina: Lucio Méndez Pin anotó tras una buena jugada colectiva, pero la acción fue anulada por los árbitros. Minutos más tarde, la visita golpeó primero. A los 12’, Thierry Brinkman definió de push a la carrera tras una excelente asistencia de Duco Telgenkamp, estableciendo el 1-0 para Países Bajos. Pese a la desventaja, la figura del arquero Tomás Santiago fue determinante. Considerado el segundo mejor del mundo en su puesto, el marplatense sostuvo al equipo con una serie de atajadas claves que evitaron que el marcador se ampliara durante la primera mitad.

En el segundo tiempo, Argentina salió con mayor agresividad y encontró el empate gracias a una gran acción individual de Lucas Toscani. A los 40’, el delantero sorprendió con una potente pegada de revés que se coló en el ángulo, decretando el 1-1. Desde entonces, el partido se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos generando aproximaciones peligrosas, aunque las defensas se impusieron y el resultado no volvió a moverse.

La igualdad llevó la definición a los shootouts, donde Los Leones mostraron notable eficacia. Maico Casella falló el primer intento, pero luego convirtieron Tomás Domene, Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Bautista Capurro. Del otro lado, Tomás Santiago volvió a ser decisivo al contener el remate de Joep de Mol, asegurando el triunfo argentino en la tanda.

El próximo compromiso será esta tarde desde las 18:55, cuando Argentina enfrente a Pakistán, con transmisión de ESPN2 y Disney+.

En cuanto a Las Leonas, al cierre de esta edición sellaron la victoria por 1 a 0 Alemania en el primer partido de la primera ventana correspondiente a la temporada 2025/26 de la FIH Pro League.

En el encuentro que contó con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, Agustina Gorzelany logró abrir el marcador para el cuadro albiceleste en el primer cuarto.