Illa Alegre viene de su mejor triunfo y anda para repetirlo

Martes con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 14 carreras, entre las 13.30 y las 20. En el Clásico “Mad Corsaria” (1.600 mts.), el voto mayoritario es cantado para Illa Alegre porque su cartilla no tiene ni punto de comparación con sus rivales. De las últimas ocho salidas fueron tres triunfos –el más reciente en un clásico grupal - , un segundo lugar y dos terceros, todas actuaciones de corte jerárquico. Es difícil imaginar que no se alce con la victoria porque en dichos compromisos, a peso por edad, llevó de 58 kilos para arriba. Y esta tarde, por ser la más ganadora del lote cargará 60 kilos, dándole a sus rivales mucha ventaja en el peso, como así también en la edad, pero sus siete victorias en veintiún presentaciones inclinan decididamente la balanza a favor de la defensora del stud “El Barrial”.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el séptimo turno de programación, con un lote de seis competidoras, dispuesto a llevarse los $5.930.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance superlativa de Illa Alegre, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, como Vengan y Vean, que viene de redondear el quinto impacto de su campaña en la media distancia palermitana y sobrándole hilo en el carretel. También es valedera la chance de Señora Maga, una regular pupila de Juancito Saldivia que en su primera visita a esta pista escoltó a La Nicolina y esta tarde, “pagado el derecho de piso” será un hueso duro de roer.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. ¡Hagan juego…señores!

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 6– 3 – 2

2da.) 4 – 3 – 8

3ra.) 5 – 3 - 1

4ta.) 5 – 4 – 3

5ta.) 3 – 4 - 1

6ta.) 6 – 2 – 3

7ma.) 6 – 3 – 5

8va.) 8 – 9 – 3

9na.) 2 – 1 - 4

10a.) 8 – 11 – 1

11a.) 2 - 3 – 8

12a.) 16 – 4 – 7 - 1

13a.) 10 – 4 – 6

14a.)1 4 – 6 – 8 – 11